В ВС Украины выявили два новых случая коронавируса

Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса на Украине. Архивное фото

Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса на Украине

КИЕВ, 4 мая - РИА Новости. Два новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 зафиксировали за минувшие сутки в Вооруженных силах Два новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 зафиксировали за минувшие сутки в Вооруженных силах Украины , всего болеют 48 человек, сообщило в понедельник командование медицинских сил ВС Украины

Таким образом, всего болеют 48 человек, 33 выздоровели, два человека умерли.

"За прошедшие сутки зарегистрировано два новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Один военнослужащий находится в учреждении здравоохранения Военно-медицинского клинического центра центрального региона, в Черновицкой области - один военнослужащий лечится дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют", - сообщило командование в Facebook.

На изоляции и самоизоляции находятся 311 человек.

По последним данным Минздрава, общее число инфицированных коронавирусной инфекцией на Украине составляет 12331 человек, 303 из которых скончались, 1619 выздоровели.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.