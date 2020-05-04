В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за дождя и ветра

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за дождя и порывистого ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении.
Отмечается, что предупреждение о дожде действует в Москве и Подмосковье с 23 часов 4 мая до 11 утра 6 мая, местами до 23 часов 5 мая возможна гроза. Сильный ветер в Москве ожидается до 11 утра 5 мая, а в области до 15 часов.
4 мая, 06:03В Гидрометцентре спрогнозировали погоду на 9 Мая