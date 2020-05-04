Митрополит Тихон не исключает пророчества Крестьянкина о коронавирусе

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Пророчество старца Иоанна (Крестьянкина), вероятно, относится к эпидемии коронавируса, такое предположение сделал в воскресенье митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) в эфире программы "Парсуна" на телеканале "Спас".

"Два, может быть, три раза у него (Иоанна Крестьянкина - ред.) были особые вышеестественные пророческие откровения. И вот - это откровение, которое продолжалось две ночи подряд: увидев нечто страшное, что он не должен был нам пересказать, он записал это на бумажке", - сказал митрополит Тихон.

По его словам, эту бумагу и сейчас могут увидеть туристы в келье отца Иоанна. На ней написано: "Стой и смотри, что Я допустил для вашего вразумления без внезапной кончины людей. Виновных не ищите, виновных не ищите! Молитесь! Будьте в жизни всегда и во всем осторожны".

"Мы эти слова не понимали, но честно опубликовали. Я не могу на сто процентов сказать, что это относится к нынешним временам, но очень похоже", - подытожил митрополит Тихон.