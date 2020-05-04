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Распространение нового коронавируса
2020-05-04T10:45
https://ria.ru/20200504/1570944888.html
В МИД оценили возможные последствия прекращения США финансирования ВОЗ
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568852093_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_fae2363a8b1aea8ce20aa761c74391cf.jpg
РИА Новости

В МИД оценили возможные последствия прекращения США финансирования ВОЗ

10:42 04.05.2020 (обновлено: 10:45 04.05.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Прекращение финансирования со стороны США вряд ли нанесёт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) непоправимый ущерб, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью РИА Новости.
Ранее в апреле президент США Дональд Трамп объявил о приостановке финансирования ВОЗ. Администрация Трампа обвиняет организацию в недостаточно оперативном реагировании на вспышку коронавируса COVID-19. При этом госсекретарь США Майк Помпео не исключил, что Вашингтон никогда не восстановит приостановленное финансирование ВОЗ.
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"На данном этапе оценить потери Всемирной организации здравоохранения, которые повлечет за собой решение администрации США, достаточно сложно. Конечно, организация пострадает, но вряд ли ее бюджету будет нанесен непоправимый ущерб", - сказал Панкин.
Замминистра отметил, что, судя по всему, заявленная приостановка выплат коснется добровольных взносов со стороны правительства США. По его словам, в 2018–2019 годах на такие взносы приходилось около 656 миллионов долларов, или 15% от общего финансирования ВОЗ за тот период.
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"Что касается начисленных взносов (за 2020 год такой взнос США составляет около 120 миллионов долларов, или 22% всех обязательных поступлений), то согласно уставу организации, прекращение их выплат повлечет за собой лишение права голоса во Всемирной ассамблее здравоохранения – высшем органе ВОЗ, принимающем решения", - отметил Панкин.
"США не заявляли о выходе из Организации, однако и утратить влияние в ней явно не в их интересах", - считает замглавы МИД РФ.
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Панкин напомнил, что американцы остаются главными неплательщиками – их долг перед ВОЗ составляет около 200 миллионов долларов, что уже достаточно для применения "штрафных санкций". "Очевидно, большей конкретики в отношении позиции Вашингтона стоит ожидать в ходе предстоящей сессии Ассамблеи 18 мая", - заключил он.
Всемирная ассамблея здравоохранения (ВАЗ) пройдет в Женеве в онлайн-формате и начнется 18 мая.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
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