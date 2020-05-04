В МИД оценили возможные последствия прекращения США финансирования ВОЗ

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Прекращение финансирования со стороны США вряд ли нанесёт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) непоправимый ущерб, заявил замглавы МИД РФ Прекращение финансирования со стороны США вряд ли нанесёт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) непоправимый ущерб, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью РИА Новости.

"На данном этапе оценить потери Всемирной организации здравоохранения, которые повлечет за собой решение администрации США, достаточно сложно. Конечно, организация пострадает, но вряд ли ее бюджету будет нанесен непоправимый ущерб", - сказал Панкин.

Замминистра отметил, что, судя по всему, заявленная приостановка выплат коснется добровольных взносов со стороны правительства США. По его словам, в 2018–2019 годах на такие взносы приходилось около 656 миллионов долларов, или 15% от общего финансирования ВОЗ за тот период.

"Что касается начисленных взносов (за 2020 год такой взнос США составляет около 120 миллионов долларов, или 22% всех обязательных поступлений), то согласно уставу организации, прекращение их выплат повлечет за собой лишение права голоса во Всемирной ассамблее здравоохранения – высшем органе ВОЗ, принимающем решения", - отметил Панкин.

"США не заявляли о выходе из Организации, однако и утратить влияние в ней явно не в их интересах", - считает замглавы МИД РФ.

Панкин напомнил, что американцы остаются главными неплательщиками – их долг перед ВОЗ составляет около 200 миллионов долларов, что уже достаточно для применения "штрафных санкций". "Очевидно, большей конкретики в отношении позиции Вашингтона стоит ожидать в ходе предстоящей сессии Ассамблеи 18 мая", - заключил он.

Всемирная ассамблея здравоохранения (ВАЗ) пройдет в Женеве в онлайн-формате и начнется 18 мая.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.