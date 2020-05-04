ОК покажут второй сезон "Звёздных Войн: Галактика приключений"

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Сегодня в официальной группе "Звёздные Войны" состоится премьера второго сезона анимационного сериала "Звёздные Войны: Галактика приключений". Она приурочена к Дню Галактики, который поклонники легендарной саги отмечают 4 мая.
Во втором сезоне зрителей ждет встреча с Рей, Кайло Реном, BB-8, Принцессой Леей и другими любимыми героями саги.
Первый сезон, премьера которого также состоялась в ОК, вышел в декабре 2019 года. Он собрал в Одноклассниках более 1,5 миллионов просмотров.