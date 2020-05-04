В Забайкалье сотрудница перинатального центра заразилась коронавирусом

КЕМЕРОВО, 4 мая – РИА Новости. Администратор перинатального центра в Чите заразилась коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте министерства здравоохранения Забайкальского края.
"Двадцать восьмого апреля при утреннем фильтре перед началом рабочего дня была зафиксирована температура у администратора краевого перинатального центра. Сотрудник не допускалась к работе. Тест подтвердил наличие вируса COVID-19. Больная проходит лечение", – говорится в сообщении.
Подчеркивается, что контактными лицами заразившейся являются три человека. Первые тесты у них дали отрицательный результат.
"Сейчас они (контактные – ред.) находятся на самоизоляции до определения повторных анализов", – уточняется в сообщении.
Отмечается, что перинатальные центры краевой столицы работают в штатном режиме.
"Усилен масочный режим, разобщены потоки пациентов, проводятся другие санитарно-эпидемические мероприятия. Все беременные женщины при поступлении в стационары изолируются до получения результатов анализов на коронавирусную инфекцию. На сегодня положительных случаев в двух перинатальных центрах Читы среди будущих мам нет", – говорится в сообщении.
По данным на 4 мая в Забайкалье подтверждено 215 случаев новой коронавирусной инфекции, 12 процентов из них - дети. Всего выздоровело 67 человек.
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