В Забайкалье сотрудница перинатального центра заразилась коронавирусом

"Усилен масочный режим, разобщены потоки пациентов, проводятся другие санитарно-эпидемические мероприятия. Все беременные женщины при поступлении в стационары изолируются до получения результатов анализов на коронавирусную инфекцию. На сегодня положительных случаев в двух перинатальных центрах Читы среди будущих мам нет", – говорится в сообщении.