В Крыму заразились коронавирусом участники церковного хора

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости. Новой коронавирусной инфекцией за сутки в Крыму заболели шесть человек, три из которых – участники церковного хора в Сакском районе региона, общее число случаев составило 111, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в Крыму в воскресенье достигло 105, сообщали ранее власти региона.
"У нас за прошедшие сутки шесть заболевших – из них три участника церковного хора в Сакском районе, одна - медработник в Сакской больнице, один случай – в семье из Симферопольского района, человек выезжал в Москву", - сказал в ходе оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции в воскресенье Аксенов.
Всего из 15 человек церковного хора, которые ранее принимали участие в пасхальной службе, инфицированы шесть человек, сообщила главный государственный врач региона Наталья Пеньковская.
Сроки самоизоляции для жителей республики продлены до 11 мая. Глава Крыма Сергей Аксенов обязал всех прибывающих на полуостров с 1 мая, не имеющих в Крыму регистрации или собственности, находиться на 14-дневном карантине в обсерваторе.
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