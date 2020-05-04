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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-04T14:20
https://ria.ru/20200504/1570944274.html
Врачи предсказали "масочное" будущее
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569821514_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_7ee02e865a28f301f21c63e30ece8c83.jpg
РИА Новости

Врачи предсказали "масочное" будущее

10:31 04.05.2020 (обновлено: 14:20 04.05.2020)
138835
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудница аптеки в Новосибирске фасуют одноразовые медицинские маски в упаковки
Сотрудница аптеки в Новосибирске фасуют одноразовые медицинские маски в упаковки
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В будущем ношение медицинской маски, скорее всего, станет чем-то привычным и обыденным. Об этом в интервью каналу "360" рассказали супруги-врачи Павел и Екатерина Громолюк.
Как напомнила пульмонолог Королевской городской больницы Екатерина Громолюк, маска препятствует распространению вируса, если речь идет об уже заболевшем человеке. Следовательно, чем больше людей будет носить маски, тем скорее человечество справится с пандемией, пояснила она.
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Заведующий патологоанатомическим отделением центральной больницы в Ивантеевке Павел Громолюк, который уже переболел COVID-19, считает, что его родных спасла именно маска.

"Когда у меня заболевание еще не так сильно развивалось, но вирус в моем организме уже был, мои близкие не заразились благодаря тому, что я в первые же дни надел медицинскую маску. И даже сейчас, уже переболев, я все равно каждый день выхожу на из дома в маске, потому что есть вероятность заражения другой инфекцией", — пояснил он.

Супруги напомнили, что коронавирусная инфекция может поразить практически любого человека вопреки расхожему мнению, что ее основной мишенью являются пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями. Однако, на самом деле, "коронавирус не щадит никого".
В Московской области с 12 мая без маски нельзя будет проехать в общественном транспорте, зайти в магазин или аптеку. Нарушителям грозит штраф в размере четырех тысяч рублей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ЗдоровьеМосковская область (Подмосковье)Общество
Популярные комментарии
Раздавайте их бесплатно, а так идите лесом, денег нет на них
4 мая, 10:46
sfsergiokarlas folfovich
160004134
Никогда не надену, если только заставят. По городу ходят персонажи из мортал комбат и это глупо. Заболеешь и в маске, иногда полезно быть фаталистом✌️
4 мая, 12:14
OBOleh Bron
69200043
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