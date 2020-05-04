Врачи предсказали "масочное" будущее

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В будущем ношение медицинской маски, скорее всего, станет чем-то привычным и обыденным. Об этом в интервью каналу "360" рассказали супруги-врачи Павел и Екатерина Громолюк.
Как напомнила пульмонолог Королевской городской больницы Екатерина Громолюк, маска препятствует распространению вируса, если речь идет об уже заболевшем человеке. Следовательно, чем больше людей будет носить маски, тем скорее человечество справится с пандемией, пояснила она.
Заведующий патологоанатомическим отделением центральной больницы в Ивантеевке Павел Громолюк, который уже переболел COVID-19, считает, что его родных спасла именно маска.
"Когда у меня заболевание еще не так сильно развивалось, но вирус в моем организме уже был, мои близкие не заразились благодаря тому, что я в первые же дни надел медицинскую маску. И даже сейчас, уже переболев, я все равно каждый день выхожу на из дома в маске, потому что есть вероятность заражения другой инфекцией", — пояснил он.
Супруги напомнили, что коронавирусная инфекция может поразить практически любого человека вопреки расхожему мнению, что ее основной мишенью являются пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями. Однако, на самом деле, "коронавирус не щадит никого".
В Московской области с 12 мая без маски нельзя будет проехать в общественном транспорте, зайти в магазин или аптеку. Нарушителям грозит штраф в размере четырех тысяч рублей.
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