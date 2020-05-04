Врачи предсказали "масочное" будущее

"Когда у меня заболевание еще не так сильно развивалось, но вирус в моем организме уже был, мои близкие не заразились благодаря тому, что я в первые же дни надел медицинскую маску. И даже сейчас, уже переболев, я все равно каждый день выхожу на из дома в маске, потому что есть вероятность заражения другой инфекцией", — пояснил он.