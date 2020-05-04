В МИД оценили перспективы восстановления спроса на нефть

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Спрос на нефть будет восстанавливаться по мере роста экономической активности после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса, заявил замглавы МИД России Александр Панкин в интервью РИА Новости.
"На вопрос о сроках восстановления спроса на сырье пока нет однозначного ответа — ясно, что оно начнется по мере "расконсервирования" экономической активности в ведущих странах и выхода на траекторию роста после снятия ограничений, связанных с пандемией", — сказал он.
Замминистра напомнил, что для урегулирования ситуации на рынке нефти министры энергетики 23 стран, входящих в ОПЕК+, а также государств "Группы двадцати" провели переговоры о комплексе мер, нацеленных на устранение дисбаланса спроса и предложения. В частности, в заявлении министров энергетики G20 закреплена готовность стран действовать в духе солидарности для обеспечения баланса интересов производителей и потребителей энергоресурсов, в также обеспечения безопасности энергосистем.
"Новым моментом стало то, что наравне с государствами, формирующими ОПЕК+, к общим усилиям присоединились и другие государства, в частности Бразилия, Норвегия, США и Канада. Договороспособность столь широкой коалиции отражает общее понимание ее участниками важности ответственного поведения для стабилизации ситуации, создания благоприятных условий для восстановления экономического роста и мировой торговли", — отметил Панкин.
Ранее вступило в силу новое соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+, в течение первых двух месяцев оно составит сразу почти десять миллионов баррелей в сутки, из которых основной объем придется на Россию и Саудовскую Аравию.
ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона — до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.