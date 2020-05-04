В МИД оценили перспективы восстановления спроса на нефть

"На вопрос о сроках восстановления спроса на сырье пока нет однозначного ответа — ясно, что оно начнется по мере "расконсервирования" экономической активности в ведущих странах и выхода на траекторию роста после снятия ограничений, связанных с пандемией", — сказал он.

"Новым моментом стало то, что наравне с государствами, формирующими ОПЕК+, к общим усилиям присоединились и другие государства, в частности Бразилия, Норвегия, США и Канада. Договороспособность столь широкой коалиции отражает общее понимание ее участниками важности ответственного поведения для стабилизации ситуации, создания благоприятных условий для восстановления экономического роста и мировой торговли", — отметил Панкин.

Такого еще не было. Даже в периоды глобальных экономических спадов углеводороды чего-то, да стоили. Нынешний коронавирусный кризис заставил ее уйти в глубокий минус. Правда, ненадолго.

Шок-цена: почему нефть уходила в отрицательные значения и что дальше Такого еще не было. Даже в периоды глобальных экономических спадов углеводороды чего-то, да стоили. Нынешний коронавирусный кризис заставил ее уйти в глубокий минус. Правда, ненадолго.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона — до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.