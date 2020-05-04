Умер клирик Покровского Хотькова монастыря, заразившийся COVID-19

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Клирик Покровского Хотькова ставропигиального женского монастыря протоиерей Евгений Корчуков умер на 66-м году жизни в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
Как уточняется на сайте обители, Корчуков "усердно послужил Русской православной церкви": в священном сане — 28 лет, из которых 22 года был штатным священником. Протоиерей воспитал пять детей и девять внуков.
"Отец Евгений был горячо любимым пастырем для сестер и прихожан монастыря, всегда глубоко и с участием входил в проблемы обители, поддерживал паству во всех сложностях жизни. Духовенство, сестры и прихожане Покровского Хотькова ставропигиального женского монастыря скорбят вместе с матушкой и детьми отца Евгения", — добавили в монастыре.
По данным рабочей группы при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения COVID-19, от коронавируса ранее умерли четверо представителей духовенства РПЦ: епископ Железногорский и Льговский Вениамин, протоиерей Владимир Верига, а также служители Богоявленского Елоховского собора протоиерей Александр Агейкин и протодиакон Евгений Трофимов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.