Умер клирик Покровского Хотькова монастыря, заразившийся COVID-19

"Отец Евгений был горячо любимым пастырем для сестер и прихожан монастыря, всегда глубоко и с участием входил в проблемы обители, поддерживал паству во всех сложностях жизни. Духовенство, сестры и прихожане Покровского Хотькова ставропигиального женского монастыря скорбят вместе с матушкой и детьми отца Евгения", — добавили в монастыре.