Иран выступил против обсуждения в СБ ООН продления оружейного эмбарго

"Надеемся, что до этого не дойдет, чувствуем, что этого не будет, однако если и произойдет, то Иран ответит на этот шаг надлежащим и решительным образом", — цитирует агентство Fars Мусави, отвечавшего на вопрос о планах США продлить оружейное эмбарго против Ирана и возможности рассмотрения иранской проблемы в СБ ООН.

В свою очередь, официальный представитель правительства Ирана Али Рабии сообщил, что Тегеран пока не принимал решения о выходе из ядерной сделки в случае, если оружейное эмбарго против Ирана будет продлено, однако указал на наличие нескольких опций ответа на это. При этом прежде он выразил уверенность, что страны — члены ядерной сделки не поддержат планы США в этом направлении.