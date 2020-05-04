Иран выступил против обсуждения в СБ ООН продления оружейного эмбарго

ТЕГЕРАН, 4 мая — РИА Новости. Тегеран против того, чтобы вопрос о продлении оружейного эмбарго против Ирана поднимался в Совете Безопасности ООН, заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави.
"Надеемся, что до этого не дойдет, чувствуем, что этого не будет, однако если и произойдет, то Иран ответит на этот шаг надлежащим и решительным образом", — цитирует агентство Fars Мусави, отвечавшего на вопрос о планах США продлить оружейное эмбарго против Ирана и возможности рассмотрения иранской проблемы в СБ ООН.
В свою очередь, официальный представитель правительства Ирана Али Рабии сообщил, что Тегеран пока не принимал решения о выходе из ядерной сделки в случае, если оружейное эмбарго против Ирана будет продлено, однако указал на наличие нескольких опций ответа на это. При этом прежде он выразил уверенность, что страны — члены ядерной сделки не поддержат планы США в этом направлении.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил РИА Новости, что действующий особый режим поставок вооружений и военной техники в Иран по прошествии пятилетнего срока должен истечь и отклонений от этого решения быть не может. В то же время госсекретарь Майк Помпео отмечал, что США сделают все, чтобы продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана и не допустить, чтобы Тегеран закупил вооружение у России или Китая.
Иран и "Шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.