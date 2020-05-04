В саратовском интернате выявили 14 новых случаев COVID-19

САРАТОВ, 4 мая - РИА Новости. Еще 14 случаев заражения коронавирусом выявили в Озерном психоневрологическом интернате в Саратовской области, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
В минсоцразвития области 27 апреля сообщили, что коронавирус в Озерном психоневрологическом интернате в Аткарском районе обнаружили у медработника, работавшего в учреждении по совместительству. По данным пресс-служба губернатора, на 30 апреля в Озерном интернате, где постоянно проживают 117 человек, среди сотрудников выявили уже два случая коронавируса.
"(За сутки выявлено) в Аткарском районе - 14 человек контактных в ПНИ (психоневрологическом интернате) села Озерки", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.
Все дома престарелых и психоневрологические интернаты области из-за угрозы коронавируса с 29 апреля закрыты на карантин на 14 дней. Также очаг COVID-19 выявили в Черкасском психоневрологическом интернате в Вольском районе, где ко 2 мая было выявлено 43 заболевших среди сотрудников и постояльцев, один из постояльцев умер. Из-за массового заражения коронавирусной инфекцией в интернате села Черкасское возбудили уголовное дело о халатности.
Всего в области с 19 марта по 4 мая лабораторно подтверждены 659 случаев заражения коронавирусом. Девять человек с COVID-19 скончались, выздоровели 106 человек. Среди заболевших 51 ребенок.
Власти области с 28 марта по 11 мая ограничили работу объектов торговли, а также обязали всех граждан обязательно носить маски в общественных местах и не покидать свои дома, разрешив ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор. С 20 апреля в области введены спецпропуска для перемещения граждан. Ершовский и Балтайский районы, а также села Черкасское и Спасское Вольского района закрыты на карантин.
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