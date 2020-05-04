В саратовском интернате выявили 14 новых случаев COVID-19

Всего в области с 19 марта по 4 мая лабораторно подтверждены 659 случаев заражения коронавирусом. Девять человек с COVID-19 скончались, выздоровели 106 человек. Среди заболевших 51 ребенок.

Власти области с 28 марта по 11 мая ограничили работу объектов торговли, а также обязали всех граждан обязательно носить маски в общественных местах и не покидать свои дома, разрешив ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор. С 20 апреля в области введены спецпропуска для перемещения граждан. Ершовский и Балтайский районы, а также села Черкасское и Спасское Вольского района закрыты на карантин.