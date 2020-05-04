Россия не видит признаков картельного сговора на рынке нефти

По его словам, очевидно мощное воздействие фактора пандемии коронавирусной инфекции, резко сократившей экономическую активность по всему миру и, соответственно, спрос на энергоносители. Кроме того, сыграли свою роль и спекулятивные игры с фьючерсными контрактами и другими финансовыми инструментами, добавил замминистра.

Такого еще не было. Даже в периоды глобальных экономических спадов углеводороды чего-то, да стоили. Нынешний коронавирусный кризис заставил ее уйти в глубокий минус. Правда, ненадолго.

Шок-цена: почему нефть уходила в отрицательные значения и что дальше Такого еще не было. Даже в периоды глобальных экономических спадов углеводороды чего-то, да стоили. Нынешний коронавирусный кризис заставил ее уйти в глубокий минус. Правда, ненадолго.

"С учетом этих обстоятельств вряд ли стоит говорить о некоем преднамеренном картельном сговоре. Волатильность и резкие скачки цен в последние месяцы проходили на фоне разнонаправленных сигналов, массово практиковались существенные скидки с котировочных цен, менялась востребованность различных сортов нефти", - сказал Панкин.

"В итоге рынок "просел", оказался разбалансированным, что сразу же сказалось и на других секторах, производственных цепочках, общей экономической и финансовой стабильности", - добавил он.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.