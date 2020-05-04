В Саратовской области выявили 74 новых случая коронавируса

САРАТОВ, 4 мая - РИА Новости. Еще 74 новых случая коронавирусной инфекции зарегистрированы за сутки в Саратовской области, общее число заболевших выросло до 659 человек, сообщил в понедельник областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
К 3 мая в области девять человек с COVID-19 скончались, выздоровели 99 человек. Среди заболевших было 42 ребенка.
"На 9.00 (8.00 мск) 4 мая в регионе зафиксировано максимальное с начала эпидемии количество вновь заболевших - 74 человека… Возрастной состав заболевших: дети до 14 лет - девять; 18-19 лет - два; 20-29 лет - два; 30-39 лет - 12, 40-49 лет - 13, 50-59 лет - 19, старше 60 - 17. Все пациенты находятся под наблюдением врачей", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.
Уточняется, что 25 новых случаев выявили в Ершовском районе среди ранее контактировавших с ранее зараженными COVID-19 и среди заболевших внебольничной пневмонией, еще 15 - в Аткарском районе, шесть - в Энгельсском, пять - в Саратове, четыре - в Екатериновском, по два - в Новоузенском, Новобурасском и Краснокутском районах, а также по одному - еще в 13 районах.
"Среди заболевших 45 контактных, 23 человека с внебольничной пневмонией, пять прибывших из Москвы с признаками ОРВИ, один с ОРВИ", - отметили в оперштабе.
Отмечается, что за сутки в области выздоровели еще семь человек, а общее число вылечившихся выросло до 106 человек.
Власти области с 28 марта по 11 мая на фоне угрозы распространения коронавируса ограничили работу объектов торговли, а также обязали всех граждан обязательно носить маски в общественных местах и не покидать свои дома, разрешив ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор. С 20 апреля в области введены спецпропуска для перемещения граждан. Ершовский и Балтайский районы, а также два села в Вольском районе закрыты на карантин.
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