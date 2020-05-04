В Саратовской области выявили 74 новых случая коронавируса

"На 9.00 (8.00 мск) 4 мая в регионе зафиксировано максимальное с начала эпидемии количество вновь заболевших - 74 человека… Возрастной состав заболевших: дети до 14 лет - девять; 18-19 лет - два; 20-29 лет - два; 30-39 лет - 12, 40-49 лет - 13, 50-59 лет - 19, старше 60 - 17. Все пациенты находятся под наблюдением врачей", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.