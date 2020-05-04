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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-04T14:59
https://ria.ru/20200504/1570943285.html
Попова оценила возможность прекращения циркуляции коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564202545_0:27:3134:1790_1036x0_80_0_0_964325ce0b4b0ca1ebf75daa0fa28906.jpg
РИА Новости

Попова оценила возможность прекращения циркуляции коронавируса

09:58 04.05.2020 (обновлено: 14:59 04.05.2020)
110137
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Полностью циркуляцию коронавируса прекратить невозможно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью "России 24".
"Все равно общение то или иное есть, и риски возобновления есть, даже если не осталось вирусов в стране", — цитируют главу Роспотребнадзора "Вести".
Она отметила, что часть ограничительных мер в стране сохранится до появления вакцины или лекарства от коронавирусной инфекции.
Попова также напомнила, что необходимо соблюдать все правила, чтобы режим ограничений смягчался.
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Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу
Пандемия коронавирусной инфекции охватила большинство стран мира. Всего в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев, около 238 тысяч человек умерли, больше миллиона выздоровели.
В России зарегистрировано более 134 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Более 16 тысяч человек выздоровели, 1280 умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Популярные комментарии
COVID-19 — не чума, не оспа, не корь и не атипичная пневмония. Это один из представителей семейства коронавирусов, которые и раньше находились в группе возбудителей ОРВИ человека. В россии умирает от туберкулеза, сердечно сосудистых столько же людей, просто за этими цифрами мы не следим в режиме онлайн. От этого вируса погибают люди с ослабленным иммунитетом, как и от любой инфекционной болезни. В целом ситуация не страшнее гриппа, одним из самых неприятных и опасных осложнений гриппа тоже является пневмония.
4 мая, 10:21
Alexandre Chernenko
116010250
Может быть всё таки и Роспотребнадзор и Минздрав и учёные мужи озаботятся вопросом как бороться с этим вирусом, а не как от него прятаться.
4 мая, 10:28
g.melexina2013
1011230021
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