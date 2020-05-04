Попова оценила возможность прекращения циркуляции коронавируса

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Полностью циркуляцию коронавируса прекратить невозможно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью "России 24".
"Все равно общение то или иное есть, и риски возобновления есть, даже если не осталось вирусов в стране", — цитируют главу Роспотребнадзора "Вести".
Она отметила, что часть ограничительных мер в стране сохранится до появления вакцины или лекарства от коронавирусной инфекции.
Попова также напомнила, что необходимо соблюдать все правила, чтобы режим ограничений смягчался.
Пандемия коронавирусной инфекции охватила большинство стран мира. Всего в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев, около 238 тысяч человек умерли, больше миллиона выздоровели.
В России зарегистрировано более 134 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Более 16 тысяч человек выздоровели, 1280 умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.