Попова оценила возможность прекращения циркуляции коронавируса

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга

"Все равно общение то или иное есть, и риски возобновления есть, даже если не осталось вирусов в стране", — цитируют главу Роспотребнадзора " Вести ".

Она отметила, что часть ограничительных мер в стране сохранится до появления вакцины или лекарства от коронавирусной инфекции.

Попова также напомнила, что необходимо соблюдать все правила, чтобы режим ограничений смягчался.

Пандемия коронавирусной инфекции охватила большинство стран мира. Всего в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев, около 238 тысяч человек умерли, больше миллиона выздоровели.

В России зарегистрировано более 134 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Более 16 тысяч человек выздоровели, 1280 умерли.