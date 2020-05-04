В ЕАЭС подготовили проект плана по предотвращению COVID-19

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Страны Евразийского экономического союза по инициативе Роспотребнадзора подготовили проект комплексного плана по предотвращению распространения коронавируса, предусматривающий разработку единых подходов к проведению лабораторных исследований и создание общей системы мониторинга за инфекционными болезнями, сообщается на сайте Роспотребнадзора в понедельник.
"Документ предусматривает разработку на пространстве ЕАЭС единых методических подходов к проведению лабораторных исследований, создание общей системы оперативного мониторинга за инфекционными болезнями, подготовку кадров, проведение межгосударственных учений и научных исследований по разработке вакцин и диагностических тест-систем по наиболее актуальным инфекционным болезням в регионе. Принятие документа предполагается в ходе очередного заседания Евразийского межправительственного совета", - говорится в сообщении.
Добавляется, что выполнение мероприятий комплексного плана позволит нормализовать в странах ЕАЭС эпидемиологическую ситуацию по новому коронавирусу, а также укрепить потенциал государств в области профилактики и реагирования на инфекционные угрозы.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.