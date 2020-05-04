Власти Молдавии не планируют продлевать режим ЧП

"Мы не планируем продлевать режим чрезвычайного положения после 15 мая, после этого вернется к нормальному режиму парламент и другие государственные институты", - заявил Кику.

При этом он сообщил, что власти могут оставить в силе некоторые ограничения и снимать их поэтапно, чтобы не подвергать риску здоровье граждан.

Парламент 17 марта ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней, в это время полномочия принимать решения в стране получает Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях.