Власти Молдавии не планируют продлевать режим ЧП

"Мы не планируем продлевать режим чрезвычайного положения после 15 мая, после этого вернется к нормальному режиму парламент и другие государственные институты", - заявил Кику.
При этом он сообщил, что власти могут оставить в силе некоторые ограничения и снимать их поэтапно, чтобы не подвергать риску здоровье граждан.
Ранее власти Молдавии сообщили о 4052 зарегистрированных случаях коронавируса, общее число скончавшихся достигло 125.
Парламент 17 марта ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней, в это время полномочия принимать решения в стране получает Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф