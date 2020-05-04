В Москве еще 544 пациента вылечились от коронавируса

"За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело ещё 544 человека. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 7573" - сообщила вице-мэр.

По ее словам, в каждом конкретном случае лечение назначает врач в зависимости от симптомов и тяжести заболевания, в соответствии с российскими и международными рекомендациями. Заниматься самолечением ни в коем случае не стоит. Диагноз ставят на основании молекулярно-генетического теста. Для исследования берется мазок из носа и ротоглотки, а также проводятся другие анализы по назначению врача.