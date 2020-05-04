В Москве еще 544 пациента вылечились от коронавируса

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Еще 544 пациента вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших - 7573 человека, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело ещё 544 человека. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 7573" - сообщила вице-мэр.
По ее словам, в каждом конкретном случае лечение назначает врач в зависимости от симптомов и тяжести заболевания, в соответствии с российскими и международными рекомендациями. Заниматься самолечением ни в коем случае не стоит. Диагноз ставят на основании молекулярно-генетического теста. Для исследования берется мазок из носа и ротоглотки, а также проводятся другие анализы по назначению врача.
Она добавила, что после лечения врачи проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.
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