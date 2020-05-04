Американские спецслужбы обвинили Китай в сокрытии данных о коронавирусе

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Американские должностные лица обвинили Американские должностные лица обвинили Китай в сокрытии истинных масштабов вспышки коронавируса , чтобы создать запас медицинских принадлежностей. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на документы разведки.

В докладе утверждается, что Пекин на протяжении большей части января в полной мере не информировал ВОЗ о степени заразности инфекции.

Также власти, отрицая наличие экспортных ограничений, "запутывали и задерживали предоставление своих торговых данных".

Такой вывод был сделан на основе того, что китайские изменения в импорте и экспорте масок и других средств индивидуальной защиты с 95-процентной вероятностью вышли за пределы нормы.

"Совпадение"

Associated Press указывает, что новые нападки на Китай совпали с обвинениями в адрес администрации президента США в медленной и неадекватной реакции на пандемию.

Так, критики Трампа увидели в его риторике попытку отвести от себя негатив.

Претензии Трампа

Американский лидер в эфире телеканала Fox News заявлял, что Китай совершил ошибку и пытался ее скрыть.

"Мы хотели приехать (в Китай для расследования), они не хотели нас пускать, даже ВОЗ не хотели пускать. Они признали это, но гораздо позднее, а не сразу", — сказал он.

До этого глава Белого дома утверждал, что Вашингтон рассматривает версию о том, что новый тип коронавируса создали искусственно в Ухане и пригрозил Пекину последствиями, если выяснится, что Пекин сознательно допустил вспышку COVID-19.

Позиция Китая

Китайские власти, в свою очередь, не раз подчеркивали, что с самого начала эпидемии заняли открытую и ответственную позицию касательно информирования мировой общественности о распространении инфекции.

Кроме того, высказывание Трампа о появлении коронавируса идет вразрез с заявлением национальной разведки США, офис которой сообщал, что согласен с "широким консенсусом ученых", которые считают, что инфекция не имеет искусственного происхождения и не была генетически модифицирована.

Пандемия в мире и США

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в Ухане стало известно в конце декабря 2019 года. Ученые установили возбудитель болезни — это новый коронавирус SARS-CoV-2. В начале марта Всемирная организация здравоохранения признала его вспышку пандемией. По данным ВОЗ, вирусом заражены более 3,3 миллиона человек, из которых свыше 238 тысяч умерли.

По информации университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, на данный момент в США у более чем 1,1 миллиона человек выявили коронавирус, более 66 тысяч человек умерли.