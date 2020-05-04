Силовики десять раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Украинские силовики 10 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в понедельник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В воскресенье в ДНР сообщили о 14 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за сутки.
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"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 10 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по республике более 20 мин, также вели огонь из вооружения БМП, гранатометов, стрелкового оружия.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 120 единиц", - добавил представитель ведомства.
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