Силовики десять раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

В воскресенье в ДНР сообщили о 14 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за сутки.

Лукашевич заявил о росте активности ВСУ в Донбассе

Лукашевич заявил о росте активности ВСУ в Донбассе

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 10 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики выпустили по республике более 20 мин, также вели огонь из вооружения БМП, гранатометов, стрелкового оружия.