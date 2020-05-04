В Москве более 260 человек лечатся от COVID-19 в ИКБ №2

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Более 260 человек с коронавирусом, в том числе 28 детей, проходят лечение в ИКБ №2 в Москве, сообщила главврач 2-й инфекционной больницы Светлана Краснова.
"На 04.05.2020 в больнице 697 человек (в том числе 22 в реанимации), из них: 261 человек с COVID/204 случая подтверждены лабораторно, из них: 28/22 ребенка, 37/37 беременных, рожениц и родильниц, 14/6 человек в хирургическом отделении, 8/8 пациентов в реанимации (на ИВЛ 4)", - написала Краснова на странице в Facebook.
По ее словам, в больницу поступили 70 человек, из них 3 - с COVID-19, выписаны 47 человек, из них 14 с выздоровлением по COVID-19.
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