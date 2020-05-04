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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-04T09:48
https://ria.ru/20200504/1570942779.html
В России провели более 4,3 миллиона тестов на коронавирус
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570785039_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_71965a5564bd3e78150063b0195f33c9.jpg
РИА Новости

В России провели более 4,3 миллиона тестов на коронавирус

09:48 04.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Тест на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Более 4,3 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 находятся 217 тысяч человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 4,3 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 217 тысяч человек", - говорится в сообщении.
За последние сутки в России провели 183 тысячи тестов на выявление инфекции, уточнили в пресс-службе.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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