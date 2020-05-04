На Украине число случаев коронавируса достигло 12331

"По данным ЦОЗ (Центра охраны здоровья – ред.), по состоянию на 9:00 4 мая (время совпадает с мск.) в Украине 12331 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 303 летальных, 1619 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 418 новых случаев", - сообщается в Facebook украинского Минздрава.