На Украине число случаев коронавируса достигло 12331

КИЕВ, 4 мая – РИА Новости. Число заболевших коронавирусной инфекцией на Украине за минувшие сутки возросло на 418 - до 12331 человека, число жертв возросло на 15 - до 303, выздоровевших стало 1619, сообщила в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения Украины.
Ранее сообщалось о 11913 заболевших COVID-19 на Украине, 288 из которых скончались и 1547 выздоровели.
"По данным ЦОЗ (Центра охраны здоровья – ред.), по состоянию на 9:00 4 мая (время совпадает с мск.) в Украине 12331 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 303 летальных, 1619 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 418 новых случаев", - сообщается в Facebook украинского Минздрава.
Наибольшее число заболевших зафиксировано в Черновицкой области (1887 человек) и в Киеве (1535 человек).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф