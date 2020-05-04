В Филатовской больнице лечатся более 900 пациентов с COVID-19

"Всего на лечении: 1404. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1379. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 933. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 100. В ОРИТ: 160. На ИВЛ: 69", - написал Вечорко в Facebook.