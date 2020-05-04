В Коммунарке находятся на лечении более 500 пациентов

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Более 500 пациентов лечатся в больнице в Коммунарке, из них 55 находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), в том числе 27 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил главврач больницы Денис Проценко.
Согласно данным инфографики, которую Проценко опубликовал на своей странице в Facebook, на лечении состоят 503 пациента. Из них с диагнозом внебольничная пневмония - 98%, COVID-подтвержденных - 62%. На кислороде вне ОРИТ - 45%. В ОРИТ находятся 55 пациентов, из них 27 на ИВЛ. На экстракорпоральной мембранной оксигенации - один пациент.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
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