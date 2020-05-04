Попова уточнила, сколько придется жить с ограничениями из-за коронавируса

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Пока не появится лекарство или вакцина от коронавируса определённые ограничения в России будут сохраняться, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Мы учимся жить по-новому, в условиях, когда вирус есть. И вырабатывая те или иные алгоритмы, мы говорим: здесь снимаем ограничения, но вместе с тем, у нас люди старшего поколения остаются все равно дома, люди с хронической патологией... этот баланс... в условиях этого баланса нам придется жить определённое время, пока мы не найдём средство защиты - лекарство или вакцину",- сказала Попова в интервью каналу "Россия 24".
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