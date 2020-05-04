Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в понедельник

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Облачная погода, кратковременные дожди и местами грозы ожидают москвичей в понедельник, температура воздуха в столице прогреется до плюс 20 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем в столице облачную с неустойчивыми прояснениями погоду, днём кратковременный дождь, местами возможна гроза. Максимальная температура в столице плюс 18-20 , по области от 16 до 21", - сказал Синенков.
Метеоролог отметил, что ветер юго-восточный, 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.
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