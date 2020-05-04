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Распространение нового коронавируса
2020-05-04T09:21
https://ria.ru/20200504/1570942185.html
Эксперт оценил давление США на Китай из-за коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569865688_0:0:3078:1732_1036x0_80_0_0_330166cfbe0f5239804fbf96874d6f0c.jpg
РИА Новости

Эксперт оценил давление США на Китай из-за коронавируса

09:21 04.05.2020
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© AFP 2020 / Hector RetamalГлобус в парке в Ухани, Китай
Глобус в парке в Ухани, Китай
© AFP 2020 / Hector Retamal
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Китай из-за ситуации вокруг коронавируса впервые сталкивается с серьезным давлением США, встаёт вопрос о готовности КНР к реальной схватке за мировое доминирование, считает российский эксперт, главред журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.
"(Президент США) Трамп обещает "убедительный" доклад, доказывающий искусственное происхождение коронавируса в уханьской лаборатории и вину Китая в попытках его скрыть на первом этапе распространения, что привело к мировой пандемии. (Глава Госдепартамента) Помпео утверждает, что имеются "гигантские" свидетельства справедливости этой версии. Интересно, какого рода санкции будут введены и что ответит Пекин. Второе особенно любопытно, поскольку Китай с такой мощью давления пока что, пожалуй, не сталкивался. Встаёт вопрос о готовности КНР к реальной схватке за мировое доминирование, ведь компромисс тут уже не предусмотрен", - написал Лукьянов в своём telegram -канале.
Президент США Дональд Трамп во время ежедневного брифинга по коронавирусу в Белом доме. 20 апреля 2020
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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Китай в ситуации с появлением коронавируса "совершил ошибку и пытался ее скрыть". По его словам, американская сторона рассматривает версии, что новый коронавирус возник в лаборатории в китайском городе Ухань, и намерена установить его происхождение. Американский президент пригрозил Китаю последствиями, если выяснится, что Пекин сознательно допустил вспышку COVID-19. Ранее МИД КНР заявлял, что Китай с самого начала придерживался открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампМИД КНРКитайФедор ЛукьяновСШАВ мире
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