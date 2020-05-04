Правительство запустило инфосервис о поддержке в условиях коронавируса

Отмечается, что в каждом разделе подробно описываются меры, сроки предоставления, инструкция о том, как её получить, ссылки на документы и электронные сервисы профильных госведомств, если услугу можно оформить онлайн.

"В перспективе при вводе определённых параметров система сама будет сообщать пользователям, какие меры поддержки им полагаются. В ближайшее время функционал сервиса будет доработан для выполнения этой задачи", - добавляется на сайте.

Кроме того, на странице сервиса уже сейчас можно получить данные о системообразующих компаниях и пострадавших отраслях экономики, а также сведения о ключевых решениях, принимаемых правительством для защиты граждан и поддержки экономики в условиях коронавирусной инфекции. Там же размещён постоянно обновляемый отчёт о текущей ситуации с COVID-19 в России и телефон горячей линии сайта "Стопкоронавирус.рф".