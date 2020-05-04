Утверждены правила возмещения доходов по кредитам при строительстве жилья

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Правительство России утвердило правила возмещения недополученных доходов по кредитам на реализацию проектов в сфере строительства жилья, соответствующее постановление опубликовано в понедельник на сайте кабмина.
"В связи с применением мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации в период распространения новой коронавирусной инфекции правительство Российской Федерации постановляет: 1. Утвердить прилагаемые Правила возмещения кредитным организациям недополученных доходов по кредитам, выданным в целях реализации проектов жилищного строительства", - говорится в документе.
Отмечается, что министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу постановления поручено утвердить положение о Межведомственной комиссии по принятию решений о возмещении доходов по кредитам.
Согласно правилам, недополученные доходы возмещаются по кредитным договорам, заключенным до 1 мая 2020 года, кредитным организациям в пределах средств, выделенных акционерному обществу "ДОМ.РФ".
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