Утверждены правила возмещения доходов по кредитам при строительстве жилья

"В связи с применением мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации в период распространения новой коронавирусной инфекции правительство Российской Федерации постановляет: 1. Утвердить прилагаемые Правила возмещения кредитным организациям недополученных доходов по кредитам, выданным в целях реализации проектов жилищного строительства", - говорится в документе.

Отмечается, что министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу постановления поручено утвердить положение о Межведомственной комиссии по принятию решений о возмещении доходов по кредитам.