В Таиланде за сутки выявили 18 случаев коронавируса

Забор биоматериала для анализа на коронавирус в Бангкоке

Забор биоматериала для анализа на коронавирус в Бангкоке

БАНГКОК, 4 мая – РИА Новости. В Таиланде зарегистрировано в понедельник 18 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией и, шестые сутки подряд, ни одной смерти от COVID-19, заявил на пресс-брифинге в Доме правительства в Бангкоке пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.

"Сегодня зарегистрированы 18 новых случаев заражения. Также, за прошедшие сутки снова не зарегистрирована ни одна смерть от коронавирусной инфекции", - сказал он.

Пресс-секретарь сказал, что все новые пациенты сосредоточены в одном кластере – это центр временного содержания нарушителей визового режима при иммиграционной полиции провинции Сонгкла на юге страны.

"Заболели содержащиеся в центре иностранцы – 17 девочек и женщин в возрасте от 10 до 22 лет и один десятилетий мальчик", - сказал Висануйотхин.

"Общее количество заболевших с начала эпидемии в Таиланде теперь составляет 2 987 человек, общее количество умерших от коронавирусной инфекции по прежнему - 54 человека, полностью выздоровевших – 2 740 человек", - сообщил он.