Врач назвала причину ослабления иммунитета у человека

Она напомнила, что антибиотики не уничтожают вирусы — ими лечатся бактериальные инфекции, которые проявляются при осложнении от вирусных заболеваний.

"Чем неправильней мы принимаем антибиотики, тем более устойчива к ним флора", — пояснила аллерголог-иммунолог.

Также на людей, по словам экспертов, влияет и изменение окружающей среды. Они подчеркнули, что антибиотики используются и в животноводстве, однако с пищей попадают только остаточные продукты — они не могут глобально повлиять на иммунитет человека.