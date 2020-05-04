Врач назвала причину ослабления иммунитета у человека

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Одной из главных причин ухудшения иммунитета человека является бесконтрольное употребление антибиотиков, рассказала врач аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева в беседе с "Известиями".
Как отметила врач, дети и взрослые стали чаще болеть, а инфекции протекают сложнее. По словам Аплетаевой, при появлении нового неизвестного вируса организм, из-за ухудшения иммунитета, может с ним не справиться.
Она напомнила, что антибиотики не уничтожают вирусы — ими лечатся бактериальные инфекции, которые проявляются при осложнении от вирусных заболеваний.
Доцент кафедры иммунологии РНИМУ имени Н. И. Пирогова, аллерголог-иммунолог Ольга Пащенко также отметила, что бесконтрольное употребление антибиотиков влияет на микрофлору организма, которая является одной из частей иммунной системы.
"Чем неправильней мы принимаем антибиотики, тем более устойчива к ним флора", — пояснила аллерголог-иммунолог.
Также на людей, по словам экспертов, влияет и изменение окружающей среды. Они подчеркнули, что антибиотики используются и в животноводстве, однако с пищей попадают только остаточные продукты — они не могут глобально повлиять на иммунитет человека.
Врачи напомнили, что сейчас увеличивается световой день, в результате чего организм человека может получать витамин D. Также, по их словам, скоро появятся свежие фрукты и овощи, которые содержат необходимые для иммунитета человека вещества.
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