В Новосибирской области умерли еще два пациента с коронавирусом

НОВОСИБИРСК, 4 мая – РИА Новости. Шестьдесят один новый случай инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Шестьдесят один новый случай инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области , два человека скончались, сообщает в понедельник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.

"По данным оперативного штаба на 10.00 (06.00 мск) 4 мая в Новосибирской области за сутки коронавирусую инфекцию выявили у 61 человека. Два человека скончались: женщина 55 лет и мужчина 61 год", - говорится в сообщении.

Власти констатируют, что общее количество зараженных COVID-19 в регионе – 681, из них 28 – дети. 150 человек выздоровели, девять скончались.

"В отделениях реанимации и интенсивной терапии находятся 36 пациентов, на ИВЛ – 12 человек", - сообщает штаб.

В детскую больницу №3 госпитализирован 91 ребенок с подозрением на коронавирус, включая детей с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 в инфекционных стационарах Новосибирска – 711, в том числе пациенты с установленным диагнозом. Три человека госпитализированы в Черепановскую ЦРБ, три – в Сузунскую, один – в Карасукскую и один пациент – в Маслянинскую ЦРБ.

Всего в регионе провели уже более 41 тысячи тестов на коронавирус.