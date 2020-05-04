Девушка прилетела в Нижневартовск, скрыв подтвержденный коронавирус

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 мая - РИА Новости. Девушка прилетела самолетом в Нижневартовск (ХМАО), скрыв подтвержденный коронавирус, теперь все пассажиры рейса отправлены на изоляцию, а информацию направят в полицию, сообщил руководитель территориального отдела Роспотребнадзора Виктор Перекокин.
Вопрос от жительницы Нижневартовска озвучил в воскресенье глава города Василий Тихонов в ходе заседания местного оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса. В частности, автор вопроса попросил участников штаба подтвердить или опровергнуть информацию о том, что девушка прилетела в Нижневартовск из Москвы с коронавирусом, это подтверждала имевшаяся у нее справка, однако ни она, ни ее родители не сообщили о заболевании в профильные ведомства.
"Большая часть того, о чем говорит заявительница, правда. Это халатное отношение к вопросу о самоизоляции человека с подтвержденным коронавирусом. Все контактные по самолету, а также по аэропорту обследованы. У них будет 14 дней самоизоляции. Да, она подвергла угрозе всех пассажиров и всех, кто встречал ее в аэропорту. Информация будет направлена в УМВД для решения о возбуждении уголовного дела", - сказал Перекокин.
Как отметил Тихонов, девушка, о которой идет речь, "не взрослая", и в первую очередь имеет место беспечность ее родителей. "То, что нужно УМВД разбираться, это точно", - добавил он.
Согласно данным регионального оперштаба, в Нижневартовске выявлены 12 инфицированных, пятеро уже выздоровели. В целом по Югре коронавирус обнаружен у 449 человек, выздоровели 138 из них, четверо скончались. Губернатор округа Наталья Комарова в четверг сообщила, что режим обязательной самоизоляции в регионе продлен до 11 мая включительно.
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