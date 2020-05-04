В Москве работы на теплосетях больниц пройдут без отключения горячей воды

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Профилактические работы на теплосетях медучреждений планируется проводить без отключения горячей воды, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он отметил, что профилактические работы на сетях, обеспечивающие теплом системы горячего водоснабжения столичных объектов здравоохранения со стационарами, начнутся с 15 июля.
"При наличии резервных источников горячего водоснабжения на этих объектах планируется проводить работы без отключения горячего водоснабжения", - сообщил Бирюков.
Кроме того, по его словам, 69 медучреждений стационарного типа, имеющие резервные связи от тепловых сетей ПАО "МОЭК", отключаться от горячего водоснабжения при проведении профилактики не будут.