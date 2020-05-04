В офтальмологической больнице Якутска 56 человек заболели COVID-19

ЯКУТСК, 4 мая – РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в офтальмологической больнице Число заболевших коронавирусом в офтальмологической больнице Якутска выросло до 56, за сутки в республике прибавилось 29 новых случаев заболевания, всего в регионе зарегистрировано свыше 300 заболевших COVID-19, сообщил на ежедневном брифинге глава Якутии Айсен Николаев

Как отметил глава региона, за сутки в регионе прибавилось 29 новых случаев заражения, из них 16 в Якутске. Общее количество заболевших в Якутии достигло 311 человек.

"По Якутску хочу сказать, что из выявленных 16 случаев 7 это случаи, связанные с нашей республиканской офтальмологической больницей… Мы будем принимать все меры…, чтобы мы этот очаг в ближайшие дни погасили. У нас уже 56 человек из этих 311 человек имеют отношение или к работникам, или к пациентам офтальмологической больницы", - поделился Николаев.

По словам главы республики, карантин, введенный в вахтовом поселке дорожников Сунтарского улуса, продлен на неопределенное время. Сегодня там 12 случаев коронавируса. Один случай за минувшие сутки также выявлен в семье демобилизованного солдата в Мегино-Кангаласском улусе республики.

Ранее сообщалось, что в Якутске скончался мужчина 65 лет, который был выписан из офтальмологической больницы. Глава республики сообщил, что ситуация в регионе наиболее напряженная в городе Якутске, большинство случаев – по линии заболевших в офтальмологии, в больнице проводится служебное расследование.

Глава Якутии 23 апреля подписал указ о введении карантина на территории вахтового поселка ООО "Востсибспецмонтаж" в Сунтарском улусе.