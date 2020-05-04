Министр развития Пакистана призвал к отмене ограничений из-за COVID-19

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 мая - РИА Новости. Министр планирования и развития Министр планирования и развития Пакистана Асад Умар призвал к постепенному снятию введенных из-за коронавируса ограничений, чтобы не допустить экономический кризис, сообщает газета Dawn

Умар отметил, что ряд европейских стран, несмотря на тысячи смертей от коронавируса, решили ослабить изоляцию.

"Мы также должны сделать то же самое, поскольку люди начали спрашивать, что произойдет, если болезнь вообще не будет под контролем. Согласно опросу Gallup, пакистанцы больше всего страдают из-за безработицы. Мы должны увеличить возможности трудоустройства и обеспечить, чтобы система здравоохранения не рухнула", - сказал он.

Умар отметил, что по оценкам экспертов и аналитических центров, в результате пандемии коронавируса до 18 миллионов человек могут потерять работу, а до 70 миллионов людей могут стать бедняками.

Министр добавил, что вопрос режима изоляции будет обсуждаться на заседании Национального координационного комитета по COVID-19, запланированного на 9 мая.

Согласно последним данным, в Пакистане коронавирусом болеют 20,1 тысяча человек, выздоровели 5,1 тысяча человек, умерли 459.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.