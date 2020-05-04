Военнослужащие ЦВО потушили природные пожары в Туве

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Военнослужащие Центрального военного округа завершили тушение природных пожаров в Республике Тува, сообщает пресс-служба Военнослужащие Центрального военного округа завершили тушение природных пожаров в Республике Тува, сообщает пресс-служба ЦВО

Подчеркивается, что армейский вертолет Ми-8 АМТШ "Терминатор" сбросил с воздуха более 80 тонн воды на очаги пожаров в двух районах республики.

"Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) завершили тушение природных пожаров в назначенных участках в Тандинском и Каа-Хемском районах Республики Тыва", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 27 апреля подразделения горной мотострелковой бригады остановили полосу огня протяженностью 80 километров. Кроме того, было создано 3,5 тысячи квадратных метров минерализованных полос для защиты поселка Бояровка. Также вдоль 27 километров берега реки Шан военнослужащие создали противопожарную полосу для защиты населенных пунктов с помощью бульдозеров.

"В работах были задействованы более 100 военнослужащих тувинской бригады, которые после выполнения задания убыли в пункты постоянной дислокации", - добавили в пресс-службе ЦВО.

Ранее сообщалось, что решение об оказании помощи в борьбе с пожарами принял командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин по обращению главы республики Шолбана Кара-оола.