В Судане число случаев коронавируса выросло до 678

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Судане увеличилось до 678, сообщает в понедельник министерство здравоохранения страны.
"Федеральное министерство здравоохранения сообщает, что за воскресенье, 3 мая, зафиксированы 86 новых случаев заражения новым коронавирусом, новых смертей не выявлено", - говорится в заявлении суданского минздрава.
Согласно данным министерства, общее число случаев заражения в стране с начала эпидемии достигло 678, скончался 41 человек, выздоровел 61.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
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