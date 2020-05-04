Палестинский премьер рекомендовал Аббасу продлить режим ЧС

ГАЗА, 4 мая - РИА Новости. Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе рекомендовал палестинскому лидеру Махмуду Аббасу продлить на месяц режим чрезвычайной ситуации, введенный в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщает агентство ВАФА.
"Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе рекомендовал вчера ночью (с воскресенья на понедельник – ред.) президенту Махмуду Аббасу продлить чрезвычайное положение в Палестине на месяц", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что Аббас рассмотрит вопрос о продлении режима в понедельник.
Ранее 30-дневный режим чрезвычайной ситуации был введен на всех палестинских территориях в начале марта. Позднее его продлили еще на месяц в начале апреля, его срок истек в ночь с воскресенья на понедельник. По данным палестинского минздрава, общее число инфицированных коронавирусом достигло 520, выздоровели 103 человека, скончались четыре.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
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