Палестинский премьер рекомендовал Аббасу продлить режим ЧС

"Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе рекомендовал вчера ночью (с воскресенья на понедельник – ред.) президенту Махмуду Аббасу продлить чрезвычайное положение в Палестине на месяц", - говорится в сообщении агентства.

Ранее 30-дневный режим чрезвычайной ситуации был введен на всех палестинских территориях в начале марта. Позднее его продлили еще на месяц в начале апреля, его срок истек в ночь с воскресенья на понедельник. По данным палестинского минздрава, общее число инфицированных коронавирусом достигло 520, выздоровели 103 человека, скончались четыре.