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Распространение нового коронавируса
2020-05-04T07:50
https://ria.ru/20200504/1570940415.html
Палестинский премьер рекомендовал Аббасу продлить режим ЧС
https://cdn24.img.ria.ru/images/155167/35/1551673567_0:0:3052:1717_1036x0_80_0_0_1bfe21002ff377c7d57c184023843f5f.jpg
РИА Новости

Палестинский премьер рекомендовал Аббасу продлить режим ЧС

07:50 04.05.2020
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© Abbas MomaniПремьер-министр Палестины Мухаммед Штайе
Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе
© Abbas Momani
Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе. Архивное фото
ГАЗА, 4 мая - РИА Новости. Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе рекомендовал палестинскому лидеру Махмуду Аббасу продлить на месяц режим чрезвычайной ситуации, введенный в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщает агентство ВАФА.
"Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе рекомендовал вчера ночью (с воскресенья на понедельник – ред.) президенту Махмуду Аббасу продлить чрезвычайное положение в Палестине на месяц", - говорится в сообщении агентства.
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Отмечается, что Аббас рассмотрит вопрос о продлении режима в понедельник.
Ранее 30-дневный режим чрезвычайной ситуации был введен на всех палестинских территориях в начале марта. Позднее его продлили еще на месяц в начале апреля, его срок истек в ночь с воскресенья на понедельник. По данным палестинского минздрава, общее число инфицированных коронавирусом достигло 520, выздоровели 103 человека, скончались четыре.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗМахмуд АббасПалестинаВ мире
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