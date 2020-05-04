Пострадавшим от пожара в Иркутской области предоставят стройматериалы

"По поручению Игоря Кобзева жителей, пострадавших от пожара, обеспечат древесиной для строительства домов. До 8 мая будет завезен материал для возведения заборов, затем в плановом порядке в одном из лесхозов заготовят древесину на строительство", - говорится в сообщении.