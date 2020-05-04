Пострадавшим от пожара в Иркутской области предоставят стройматериалы

ИРКУТСК, 4 мая – РИА Новости. Жителям восьми сгоревших в Иркутской области домов предоставят материалы для постройки нового жилья, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
В результате пожара 30 апреля в городе сгорели восемь жилых домов и хозяйственные постройки. По поручению исполняющего обязанности губернатора региона Игоря Кобзева в город выезжала комиссия, чтобы разобраться в причинах возгорания и определить первоочередные меры помощи пострадавшим. Ведется работа по установлению обстоятельств ЧП.
Как сообщил на заседании штаба по ГО и ЧС в областном правительстве и.о. зампредседателя правительства Иркутской области Теймур Магомедов, на территории муниципалитета введен режим чрезвычайной ситуации, утвержден план мероприятий по устранению последствий пожара. В ближайшее время восстановят линии электропередачи, водоснабжение пострадавших участков.
"По поручению Игоря Кобзева жителей, пострадавших от пожара, обеспечат древесиной для строительства домов. До 8 мая будет завезен материал для возведения заборов, затем в плановом порядке в одном из лесхозов заготовят древесину на строительство", - говорится в сообщении.
Также глава региона дал поручение министерству сельского хозяйства обеспечить жителей сгоревших домов посадочным материалом, в частности, картофелем.
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