В Кузбассе умер третий пациент с коронавирусом

КЕМЕРОВО, 4 мая – РИА Новости. Третий пациент, больной коронавирусной инфекцией, скончался из-за развившейся пневмонии, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
"Один пациент с подтверждённым диагнозом COVID-19 скончался, у него развилась пневмония", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
Как уточняется в Telegram-канале правительства региона, умерший – мужчина в возрасте 62 лет, житель города Новокузнецка.
Глава региона добавил, что за последние сутки новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в регионе не выявлено.
"Итого в инфекционных больницах Кузбасса сто сорок один больной коронавирусом", – уточнил Цивилев.
По данным на понедельник, в Кузбассе выявлено 166 случаев заболевания коронавирусом, 22 человека уже выздоровели и выписаны из больниц, три пациента скончались. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 10053 человека.
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