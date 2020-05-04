В Кузбассе умер третий пациент с коронавирусом

"Один пациент с подтверждённым диагнозом COVID-19 скончался, у него развилась пневмония", – написал губернатор в своем Telegram-канале.

Глава региона добавил, что за последние сутки новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в регионе не выявлено.

По данным на понедельник, в Кузбассе выявлено 166 случаев заболевания коронавирусом, 22 человека уже выздоровели и выписаны из больниц, три пациента скончались. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 10053 человека.