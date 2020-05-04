В Киргизии число заразившихся коронавирусом превысило 800 человек

БИШКЕК, 4 мая - РИА Новости. Количество заболевших Количество заболевших коронавирусом Киргизии превысило 800, сообщили РИА Новости в понедельник в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.

"На 4 мая 2020 года по республике зарегистрировано 35 новых случаев СOVID-19", - заявил представитель штаба.

По его словам, среди новых зараженных - 9 медицинских работников. За сутки выздоровели и были выписаны из больниц 11 пациентов с COVID-19.

Таким образом, число случаев инфицирования коронавирусом в Киргизии на сегодняшний день достигло 830 человек, из которых 216 - медработники. Погибли 10 человек. Выздоровели 575 человек. За все время пандемии в республике проведено более 56 тысяч тестов на коронавирус.

В связи со вспышкой заболевания в республике введен режим чрезвычайной ситуации. В ряде городов, в том числе в столице, - режим чрезвычайного положения.