Вильфанд рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Ближайшие три дня температура в Москве и области будет около плюс 20 градусов с дождями, по ночам столбик термометра стабильно будет подниматься выше 10 градусов тепла, сказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Температура выше нормы на 5-6 градусов, а 4, 5, 6 (мая) мы окажемся в июне. Температура будет около 20 градусов, может быть, до 22 градусов. Но в связи с тем, что погода будет более облачная, ночные температуры будут от 11 до 13 градусов (тепла). Именно превышение 10-градусной отметки ночью - признак теплой погоды. Но дожди будут чаще, чем в воскресенье. Три дня будет июньской погоды, а 7 числа вернемся в майскую норму", - сказал Вильфанд.
Как уточнил метеоролог, наиболее низкие температуры на грядущей неделе будут наблюдаться в среду и четверг.
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