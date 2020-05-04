Вильфанд рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни

"Температура выше нормы на 5-6 градусов, а 4, 5, 6 (мая) мы окажемся в июне. Температура будет около 20 градусов, может быть, до 22 градусов. Но в связи с тем, что погода будет более облачная, ночные температуры будут от 11 до 13 градусов (тепла). Именно превышение 10-градусной отметки ночью - признак теплой погоды. Но дожди будут чаще, чем в воскресенье. Три дня будет июньской погоды, а 7 числа вернемся в майскую норму", - сказал Вильфанд.