Минтруд объяснил, как оплачиваются нерабочие дни в мае

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Нерабочие дни в Нерабочие дни в России с 6 по 8 мая оплачиваются в обычном размере, сообщили РИА Новости в Минтруде

Деньги должны начисляться по тому же принципу, что и в апреле.

"То есть заработная плата сохраняется и выплачивается в обычном размере", — отметили в министерстве.

Владимир Путин ранее объявил 6-8 мая нерабочими днями из-за ситуации с распространением коронавируса. В общей сложности россияне будут отдыхать до 11 мая, а выход из самоизоляции планируется начать с 12-го числа, однако он не будет одномоментным.

В большинстве российских регионов продолжает действовать режим всеобщей самоизоляции. Власти настоятельно призвали граждан не покидать дома без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а в случае выхода на улицу — держаться на расстоянии как минимум в метр-полтора от других людей.