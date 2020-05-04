Эксперты рассказали о снижении трат россиян на бензин

"В категории "услуги" — бессменный лидер АЗС, где самый популярный товар — бензин. Покупки Аи-92 и Аи-95 в связи с режимом изоляции в апреле упали на 9,73% относительно марта и на 60,16% относительно февраля", — подсчитали в банке.