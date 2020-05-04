В Германии число зараженных коронавирусом превысило 163 тысячи человек

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии превысило 163 тысячи, скончались почти 6,7 тысячи человек, сообщает институт Роберта Коха.
Институт Роберта Коха входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
За все время медики выявили коронавирус у 163 175 человек, прирост заболевших за прошедшие сутки составил 679. Специалисты отмечают, что за прошедшие сутки в ФРГ скончались 43 заразившихся коронавирусом, при этом накануне сообщалось о 74 умерших от COVID-19. Таким образом, общее число летальных исходов достигло 6692. После заражения COVID-19 в Германии выздоровели примерно 132,7 тысячи человек.
Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Баварии (42 997), Северном Рейне-Вестфалии (33 560) и Баден-Вюртемберге (32 411). В Берлине зафиксированы 6010 случаев заражения COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.