В Германии число зараженных коронавирусом превысило 163 тысячи человек

За все время медики выявили коронавирус у 163 175 человек, прирост заболевших за прошедшие сутки составил 679. Специалисты отмечают, что за прошедшие сутки в ФРГ скончались 43 заразившихся коронавирусом, при этом накануне сообщалось о 74 умерших от COVID-19. Таким образом, общее число летальных исходов достигло 6692. После заражения COVID-19 в Германии выздоровели примерно 132,7 тысячи человек.