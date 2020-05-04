Заблудившихся на Колыме туристов наказали за нарушение режима изоляции

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Полицейские на Колыме выписали административные протоколы за нарушение режима самоизоляции в отношении туристов, заблудившихся в 2 мая в районе Марчеканской сопки под Магаданом, об этом сообщается на сайте регионального УМВД.
Сообщение о том, что группа туристов заблудилась из-за метели, поступило вечером в субботу. В службу спасения позвонили сами пострадавшие, которые передали свои координаты. Через несколько часов их нашли и доставили в областной центр.
Материалы по туристам будут направлены в Магаданский городской суд для принятия процессуального решения.
Режим повышенной готовности введен в Магаданской области с 18 марта. В частности, он подразумевает необходимость соблюдать режим самоизоляции и не покидать дом без необходимости.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Россия находится на седьмом месте по числу зараженных. В стране диагностировали COVID-19 у 134 687 человек (за сутки 10 663 новых случая), из них более 16 тысяч пациентов вылечились. От болезни умерли 1280 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.