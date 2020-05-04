Заблудившихся на Колыме туристов наказали за нарушение режима изоляции

Группа туристов, заблудившаяся в районе Марчеканской сопки в Магадане, оштрафована за нарушение режима повышенной готовности

Группа туристов, заблудившаяся в районе Марчеканской сопки в Магадане, оштрафована за нарушение режима повышенной готовности

© Фото : ГУМВД России по Магаданской области Группа туристов, заблудившаяся в районе Марчеканской сопки в Магадане, оштрафована за нарушение режима повышенной готовности

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Полицейские на Колыме выписали административные протоколы за нарушение режима самоизоляции в отношении туристов, заблудившихся в 2 мая в районе Марчеканской сопки под Полицейские на Колыме выписали административные протоколы за нарушение режима самоизоляции в отношении туристов, заблудившихся в 2 мая в районе Марчеканской сопки под Магаданом , об этом сообщается на сайте регионального УМВД

Сообщение о том, что группа туристов заблудилась из-за метели, поступило вечером в субботу. В службу спасения позвонили сами пострадавшие, которые передали свои координаты. Через несколько часов их нашли и доставили в областной центр.

Материалы по туристам будут направлены в Магаданский городской суд для принятия процессуального решения.

Режим повышенной готовности введен в Магаданской области с 18 марта. В частности, он подразумевает необходимость соблюдать режим самоизоляции и не покидать дом без необходимости.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Россия находится на седьмом месте по числу зараженных. В стране диагностировали COVID-19 у 134 687 человек (за сутки 10 663 новых случая), из них более 16 тысяч пациентов вылечились. От болезни умерли 1280 человек.