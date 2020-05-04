В Хакасии за сутки выявили 30 человек с коронавирусом

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Еще 30 человек с коронавирусом выявлены за сутки в Хакасии, общее число заболевших выросло до 302 человек, сообщил глава республики Валентин Коновалов.
"Также за последние сутки в республике зарегистрировано 30 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией... По последним данным, в регионе подтверждено 302 случая заболевания COVID-19", - написал глава республики в Instagram.
Коновалов добавил, что трое вылечились от COVID-19, общее число выздоровевших в регионе составляет 25 человек.
Он отметил, что 13 случаев за сутки зафиксировано в Абаканской больнице, в том числе заразились четыре медработника, а также по одному заболевшему выявили в Республиканской и Белоярской больницах.
"Один человек прибыл с вахты из Москвы. Три пациента поступили с признаками респираторной инфекции. 11 случаев - это семейные контакты", - подчеркнул Коновалов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.