В Приморье выздоровели еще 33 пациента с COVID-19

ВЛАДИВОСТОК, 4 мая - РИА Новости. Еще 33 пациента из 547 заразившихся Еще 33 пациента из 547 заразившихся коронавирусом выздоровели в Приморье за минувшие сутки, сообщает правительство региона.

"Еще 33 жителя Приморского края победили коронавирус и возвращаются домой... За последние сутки выписано 11 человек, из которых четверо детей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди выздоровевших - две девочки-сестры 5 и 7 лет, а также два мальчика из разных семей, одному всего 2 месяца.

По словам главного инфекциониста Приморского края, начальника госпиталя COVID+ во Владивостоке Анны Симаковой, которые приводятся в сообщении, в понедельник, 4 мая, получены результаты еще 22 пациентов госпиталя. "Итоговые тесты показали отсутствие вируса в организме. Всех готовим к выписке", - сказала Симакова.

Власти сообщают, что общее число выздоровевших пациентов с начала эпидемии выросло до 99 человек.

Режим полной самоизоляции из-за коронавируса в Приморье действует с 31 марта. С 30 апреля всех в регионе обязали носить маски в общественных местах.

В Приморье общее число заболевших достигло 547, умерли четверо.